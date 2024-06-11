銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋　1巻~15巻セット　15巻は未開封

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商品詳細
「銭天堂:ふしぎ駄菓子屋」廣嶋玲子/jyajya定価:￥990（税込）×15冊=14850円銭天堂の1巻から15巻のセットで、15巻は未開封で、全巻、帯付きです。帯に記載の初回限定特典は、ありません。14巻までも、1、2回読んだだけですので、状態はいい方だと思いますが、新品ではないので、ご理解のうえ、ご検討、ご購入ください。よろしくお願いします。#廣嶋玲子#廣嶋_玲子#jyajya#本#日本文学／小説・物語
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