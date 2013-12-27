ジョエル・アーサー・ローゼンタール 写真集「Jewels by JAR ...

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商品詳細
ジョエル・アーサー・ローゼンタール作品集「JewelsbyJAR(MetropolitanMuseumofArt)」AdrianSassoon著2013年MetropolitanMuseumofArt◆◆詳細◆◆メトロポリタン美術館で2013年-2014年に開催された現代最高峰のジュエリーデザイナージョエル・アーサー・ローゼンタールの展覧会「JewelsbyJAR」開催時に刊行された写真集。ハーバード大学を卒業後、起業を経て、30代でジュエリー業界に参入し多大な成功を経た珍しい経歴の方で、日本での知名度は低いですが、世界規模でジュエリーを知る方の間では本当に有名な方です。完全受注製作の一点ものを基本したファインジュエリーのため、日本国内ではまず見ること触れることすら難しいジュエリー。圧巻の「パヴェ」セッティングや、既存の枠にとらわれず時には斬新な素材で製作するジュエリーはため息ものです。メトロポリタン美術館で展覧会を見たときに購入した書籍です。日本ではなかなか購入するのが難しいと思います◆◆仕様◆◆洋書英語図録写真集作品集ケース付ハードカバー22.4×19.3×2.8cm129ページ◆◆状態◆◆良好#本#宝飾品#ジュエリー#デザイン#JAR
http://narcologia.ru/goods/troupe438511.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln972102.html
http://narcologia.ru/goods/peroration345415.html
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