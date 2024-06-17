トヨタ自動車　70th ANNIVERSARY STORY BOOK

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商品詳細
【値下げしました】トヨタ自動車トヨタ店70周年記念 ストーリーブック断捨離のため出品致します。写真撮影のため中身を出しましたが新品に近い状態です。但し、箱には擦り傷がございますので神経質な方はご遠慮下さい。見たところ販売店向けで各都道府県のトヨタ店、クラウン誕生に関するエピソード等の内容でした。凝った作りで質も高いように見受けられ、非常に珍しいものかと存じます。
http://narcologia.ru/goods/response783142.html
http://narcologia.ru/goods/injure789567.html
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