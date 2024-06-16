クレイバースト1box

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商品詳細
ポケモンカードクレイバースト未開封boxシュリンクなし発送時は送料削減のためパックのみで発送いたします。boxのまま発送してほしい場合はプラス400円です。封入率に変わりはありません。#ポケモンカード#イーブイヒーローズ#クレイバースト#バイオレット#パラダイムトリガー#ブラッキー#マリィ#ピカチュウ#PSA#リザードン#リーリエ#未開封BOX#長場雄#ポケモンカード引退#リザードン#ロストアビス#クレイバースト
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