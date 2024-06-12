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鎌倉市史史料編第一史料編第二史料編第三、四考古編社寺編総説編状態：函にスレ、ヤケや点シミ、天小口に薄汚れなど経年の傷みは少々あります。中身は概ね綺麗な状態だと思います。※全てのページを確認した訳ではありませんので、見落としがある可能性もあります。その点につきましてはご了承下さい。ご不明な点、追加して欲しい写真などありましたらお気軽にご質問頂けたらと思います。中古品である事をご理解の上、ご検討、ご購入下さい。