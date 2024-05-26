【希少】『概念工事』『目の劇場』　松岡正剛　工作舎

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商品詳細
父が収集していた書物２点です。『概念工事』『目の劇場』松岡正剛によるエッセイ集です。長期保管による経年の日焼け、若干の汚れ等がございます。ご興味のある方、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
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