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最終値下 276 菊池桃子 新品 テラ戦士 BOY オリジナルサウンドトラック
商品番号 T74977491495
商品名

最終値下 276 菊池桃子 新品 テラ戦士 BOY オリジナルサウンドトラック
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 11,992 円
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商品詳細

当時、ご本人(菊池桃子さん)より手渡しでいただきました。サンプル盤ではありません。菊池桃子世界に？枚未開封新品テラ戦士BOYオリジナルサウンドトラック品番80013-32価格3200円旧規格品番で未使用新品です。世界に何枚存在するでしょうか？とても大切にしていました。どうぞよろしくお願いします。#菊池桃子#CD・DVD
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