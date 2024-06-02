トニー・ケンリック ユーモアミステリー 全13作セット 超希少

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トニー・ケンリックユーモアミステリー全13作セット超希少古本屋、Webをコツコツと巡り集めました。殺人はリビエラで(昭和51年初版)スカイジャック(平成10年改版初版)三人のイカれる男(昭和62年初版)リリアンと悪党ども(昭和55年初版)バーニーよ銃をとれ(昭和57年初版)マイ・フェア・レディーズ(昭和56年初版)俺たちには今日がある(昭和60年初版)暗くなるまで待て(昭和59年初版)消えたV1発射基地昭和61年初版)誰が為に爆弾は鳴る(昭和63年初版)上海サプライズ(昭和61年初版)チャイナ・ホワイト(昭和63年初版)ネオン・タフ(平成2年初版)全て初版で揃えたかったのですがスカイジャックのみ初版ではありません。バラ売りは致しません。一部、ささやかな書き込みがありますが通読には支障ありません。ダメージは古書相応の経年劣化です。長期保管品及び中古品という状態をご理解頂いた上で宜しくお願い致します。他のサイトでも併売しておりますので行き違いで売れた際はご了承くださいませ。