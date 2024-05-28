熱闘10 日本シリーズ1992 西武-ヤクルト ビデオ

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商品詳細
パッケージの背表紙が日焼けで脱色していますので“やや傷や汚れあり”としていますが、他はよい状態です。付録で第１戦から第７戦までの詳細が付いています(写真5,6枚目)。再生確認済みです。「熱闘10日本シリーズ1992西武-ヤクルトビデオ」(97分)定価:3,200円#本#生活／体育・スポーツ
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