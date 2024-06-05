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カプコンファイティングコレクション ファイティングレジェンズパック ps4ps5
商品番号 K67888375918
商品名

カプコンファイティングコレクション ファイティングレジェンズパック ps4ps5
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ps4版新品未開封セット内容『カプコンファイティングコレクション』『ストリートファイター30thアニバーサリーコレクションインターナショナル』※カプコンイラストレーターのヒナナナ描き下ろしBOXに同梱ゲームセンターを賑わせた対戦ゲーム人気10タイトルを収録カプコンファイティングコレクションでは全てのタイトルでオンライン対戦を行うことが可能500点以上のアートと400曲以上のサウンドを収録した「ミュージアム」を搭載その他にも遊びを充実させる便利な新機能が満載
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