カプコンファイティングコレクション ファイティングレジェンズパック ps4ps5

ps4版新品未開封セット内容『カプコンファイティングコレクション』『ストリートファイター30thアニバーサリーコレクションインターナショナル』※カプコンイラストレーターのヒナナナ描き下ろしBOXに同梱ゲームセンターを賑わせた対戦ゲーム人気10タイトルを収録カプコンファイティングコレクションでは全てのタイトルでオンライン対戦を行うことが可能500点以上のアートと400曲以上のサウンドを収録した「ミュージアム」を搭載その他にも遊びを充実させる便利な新機能が満載



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