千葉雄大 直筆サイン入り 写真集

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商品詳細
千葉雄大ファースト写真集『Yudai』＊直筆サイン入り発売イベントにてご本人から受け取りました＊OPPに入れて保管しておりましたがカバーの細かい擦れや傷等気になる方は購入をご遠慮下さい。(帯焼け有り)＊お値下げ不可。＊購入前にコメントをお願い致します。俳優サイン写真集千葉雄大#山本絢子#山本_絢子#本#生活／諸芸・娯楽
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