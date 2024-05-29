完全丸暗記　初級アマチュア無線予想問題集　87年夏・秋号

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商品詳細
著者：初歩のラジオ編集部出版社：誠文堂新光社最後の直前仕上げ実力模擬試験切り取りあり 写真3枚目模擬試験1ページのみ鉛筆で書き込みありました消しゴムで消しています 写真4枚目
http://narcologia.ru/goods/Adder656975.html
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