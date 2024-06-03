red dot design year book 2010/2011デザイン本

【連休値下げ】Reddotデザイン賞の年間ブックです。2010〜2011年洗練されたデザインが並んだ大判の本です。読んだ際の汚れなどはありますが、参考書として、置いておいてインテリアとしても素敵だと思います。大きいため送料がかかるので、お値下げはできませんが、他の年度のものとまとめ買いいただければ多少のお値引きに対応します。レッド・ドット・デザイン賞とは、ドイツのエッセンにあるノルトライン＝ヴェストファーレンデザインセンターガ主催している国際的なデザイン賞で世界的に見ても非常に権威ある賞とされています。#デザイン#reddot#red#イヤーブック#プロダクトデザイン



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New Titles and Publications Catalogue Spring 2020



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