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【ほぼ未使用】キングダムハーツ PSP本体同梱版 PSPJ-30012
商品番号 J91896919703
商品名

【ほぼ未使用】キングダムハーツ PSP本体同梱版 PSPJ-30012
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSPJ-30012color:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYキングダムハーツバイスリープ限定デザインPSP本体同梱版です。数回だけ使用し、自宅で保管していました。箱に痛みはありますが、本体は目立った傷等はありません。バッテリーは膨張していたので破棄しました。
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