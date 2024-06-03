【ほぼ未使用】キングダムハーツ PSP本体同梱版 PSPJ-30012

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SONYPlayStationPortablePSPJ-30012color:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYキングダムハーツバイスリープ限定デザインPSP本体同梱版です。数回だけ使用し、自宅で保管していました。箱に痛みはありますが、本体は目立った傷等はありません。バッテリーは膨張していたので破棄しました。