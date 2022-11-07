【構築済みデッキ】ミュウvmaxデッキ

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···デッキシールド(スリーブ)おまけにハイパーマットも付けさせていただきます！こちらの商品はミュウvmaxデッキとなっております。ジムバトル優勝構築を参考にして作ったのでとても強いです！※即購入⚪︎※すり替え防止の為返品はお断りさせていただきます。







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