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- 【構築済みデッキ】ミュウvmaxデッキ
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商品詳細
ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···デッキシールド(スリーブ)おまけにハイパーマットも付けさせていただきます！こちらの商品はミュウvmaxデッキとなっております。ジムバトル優勝構築を参考にして作ったのでとても強いです！※即購入⚪︎※すり替え防止の為返品はお断りさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/tenet269363.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant698882.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi168547.html
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