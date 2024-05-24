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大谷翔平選手　北海道日本ハムファイターズ時代ルーキーカード（チーム別パック）
商品番号 Y80703186976
商品名

大谷翔平選手　北海道日本ハムファイターズ時代ルーキーカード（チーム別パック）
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは大谷翔平選手が北海道日本ハムファイターズ所属時代に発売されたチーム別パックに封入されていたルーキーカードです。状態は良いかと思います。今後さらなる値上げも予想されますので、ぜひ今のうちにどうぞ。マグネットホルダーにいれたまま発送させて頂きます。宜しくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit952286.html
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