大谷翔平選手　北海道日本ハムファイターズ時代ルーキーカード（チーム別パック）

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは大谷翔平選手が北海道日本ハムファイターズ所属時代に発売されたチーム別パックに封入されていたルーキーカードです。状態は良いかと思います。今後さらなる値上げも予想されますので、ぜひ今のうちにどうぞ。マグネットホルダーにいれたまま発送させて頂きます。宜しくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球