この日この時　Vol.４＊Vol.５　池田大作

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狼よ落日を斬れ・風雲篇、激情篇、怒濤篇

富士と詩人 非売品 同梱この日この時サイン本主人の親族宅、断捨離中です。別場所に保管したままの本もありますが持ち帰ってきた本を少しずつ出品します。Vol.３とVol.４のみです。画像２枚目〜４枚目。天→小口→地です。画像８枚目。見返しに汚れあります。画像９枚目。カバーにヨレ、折れ等あります。