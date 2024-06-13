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- 【２冊セット】史上最強の穴熊 １，２ 大内延介
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商品詳細
「史上最強の穴熊」週刊将棋/大内延介１，急戦篇２，持久戦篇の２冊セットです。バラ売りはできません。中古品とご理解の上、ご検討下さい。#週刊将棋#大内延介#大内_延介#本#生活／諸芸・娯楽#将棋#しょうぎ#穴熊230804
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