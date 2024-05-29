ニンテンドー3DS コスモブラック

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商品詳細
本体（タッチペンあり）、充電コード、ハードケース、外箱のセットです。本体は動作確認しており初期化もしています。レターパックプラスで発送します。画面には細かなキズがあります。自宅で長期保管していたため気になる方は購入をお控えください。#本体#Nintendo3DS#ゲーム機#ゲーム本体
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