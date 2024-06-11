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バンダイＭＧ ダブルゼータガンダム Ver.Kａ
商品番号 L82646740659
商品名

バンダイＭＧ ダブルゼータガンダム Ver.Kａ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

MGZガンダム　Ver.Ka新品未開封　1個箱にスレ等はあります。ご理解いただける方のご購入を希望します。よろしくお願いします。仕様···プラスチック組立キットスケール···1/100
http://narcologia.ru/goods/perpetual827346.html
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