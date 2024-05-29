任天堂 WiiU (WUP-101) 本体+ゲームソフト2本+クラコン2本

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商品詳細
動作確認済みですが、あくまで中古品としてお買い求めください。◆各種情報型式：WUP-101(01)カラー：White容量：32GB動作確認：済初期化：済◆内容品WiiU本体x1WiiUコントローラーx1Wiiリモコンx2クラシックコントローラPROx2WiiリモコンセンサーバーHDMIケーブル電源ケーブル一式箱無し◆ソフト・大乱闘スマッシュブラザーズWiiU・SUPERMARIOMAKER◆配送すり替え防止のため、返品はお受け致しかねます。配送時のトラブルは、責任を取りかねます。
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