メタルギア GHOST BABEL ゲームボーイ 箱 説明書 付き

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商品詳細
「メタルギアGHOSTBABEL」定価:￥4500#ゲーム#アドベンチャー#ゲームボーイ#Other写真のものが全てです。箱イタミが多数あります。端子部分の簡易清掃後、動作確認済み。初期動作のみの確認です。バックアップ電池の確認はしていません。写真に写っていない経年劣化によるキズ、ヨゴレはあります。返品、返金の対応はできませんので、全てご理解いただける方のみご購入お願いします。
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