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メタルギア GHOST BABEL ゲームボーイ 箱 説明書 付き
商品番号 N20745854299
商品名

メタルギア GHOST BABEL ゲームボーイ 箱 説明書 付き
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「メタルギアGHOSTBABEL」定価:￥4500#ゲーム#アドベンチャー#ゲームボーイ#Other写真のものが全てです。箱イタミが多数あります。端子部分の簡易清掃後、動作確認済み。初期動作のみの確認です。バックアップ電池の確認はしていません。写真に写っていない経年劣化によるキズ、ヨゴレはあります。返品、返金の対応はできませんので、全てご理解いただける方のみご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/competitive688681.html
http://narcologia.ru/goods/message70627.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture426741.html
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