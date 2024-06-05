PSP-2000、PSP-1000 その他付属品あり【ジャンク品扱い】

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSPゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYPSP1000本体PSP2000本体アクセサリーACアダプター1個USB接続充電アクセサリーヘッドホン×1個メモリースティック32MBと1GB取扱説明書なしpsp1000用箱のみpsp1000用クリアカバーpsp用ポーチ（HORI製のもののようです。）⚠️注意バッテリーが劣化の為、ありません。ACアダプターをつなぎ通電確認初期化実施、メモリーカード初期化していますがその他の動作確認は、できていません。上記を考慮して【ジャンク扱い】での出品にさせていただきます。SONYPlayStationPortablePSP-2000CWcolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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