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妊娠期から12歳までをつづる 12年母子手帳 日付記入式手帳
商品番号 P88369154694
商品名

妊娠期から12歳までをつづる 12年母子手帳 日付記入式手帳
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★使用感が軽微で良好なコンディションとなります。★パラパラ目視検査では書き込み等はないようですが、中古品扱いであるため軽微な見落としはご容赦願います。★付録や特典などは商品説明欄に記載のない場合は付属いたしませんので、予めご了承ください。
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