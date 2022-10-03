LE SSERAFIM ルセラフィム Antifragile 5形態 新品未開封

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商品詳細
LESSERAFIMルセラCompactver.5形態セット未開封即購入◎バラ売りxプチプチで梱包し、封筒に入れてメルカリ便での発送とさせていただきます。海外製品の為初期など気になる方のご購入はお控え下さい。【商品詳細】-OuterBox：W141xH141xT8(㎜)I1ea-BOOKLET：W139xH138x(㎜)I1ea(16ページ)-CD：W120xH120(㎜)I1ea-INDIVIDUALPHOTOCARD：W55xH85(㎜)I1eaof20eaIRandom-UNITPHOTOCARD：W55xH85(㎜)I1eaof5eaIRandom-POSTCARD：W138xH100(㎜)I1eaof5eaIRandom*写真や商品説明の無断転載・コピーはご遠慮ください。#M_LSRF出品#M_KPOPアルバムLESSERAFIMIZONE宮脇咲良SakuraサクラChaewonチェウォンYunjinユンジンKazuha中村一葉ウンチェEunchaeガラムユニバWEVERSEFearlessAntifragileHybeトレカポストカードポラロイド
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