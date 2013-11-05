Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック＋イルルカソフト

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商品詳細
「Newニンテンドー3DSLLメタリック ブラックク」＋イルルカソフト付き任天堂定価:￥18800初期化・動作確認済み使用期間:未使用品で購入し、1年ほど状態:大切に使っておりましたので側面の多少の擦り傷以外は汚れがなく、美品です。※あくまで中古品になります。付属品:本体（保護フィルム付き）（ペン付き）・箱・説明書・充電器・おまけイルルカソフト#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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http://narcologia.ru/goods/shuttle285725.html
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