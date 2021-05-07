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大橋トリオCD・DVD 限定CD LIVE ファンクラブノベルティグッズ
商品番号 Y26777544599
商品名

大橋トリオCD・DVD 限定CD LIVE ファンクラブノベルティグッズ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎写真2BlueアルバムCD\u00262016TOUR　　　　　　TENDVD定価¥4950　　⚫︎写真3STEREOアルバムCD\u0026　　　　　　　10thアニバーサリーDVD　　　　　　　　　　　定価¥5170⚫︎写真4THUNDERBIRDアルバムCD\u0026ホールツアー2018NHKHALLDVD　　　　　　　　　　　定価¥5170⚫︎写真5Thisismusictoo　　　　　　　　アルバムCD\u0026DVD定価¥5830⚫︎写真6borderless2008デビュー当初のCD　　　　　(少々小キズあり)定価¥2095⚫︎写真7AMYSAIDシングルCDコンサート会場のみ販売商品　　　　　映画「AMYSAID」テーマ曲　　　　　　　　　　　　定価¥1500【写真8】ファンクラブのバードピンバッジ8個　　　　　非売品【写真9】ファンクラブ　クリスマスカード4枚　　　　開くと音楽が流れます　　　(落札後、ならない場合はご了承ください)⚫︎大橋トリオポストカード1枚　　　　両カード非売品【写真10】ファンクラブクリスマスカード4枚　　　　電池切れで音楽はなりません。　　　　　非売品⚫︎CD.DVDは数回視聴した程度で状態は良好。　ケースには少々スレがあります。✴︎ご購入頂きました方に✴︎　　「THEPRETAPORTERS2014」　　LiveCDを差し上げます(中古品キズなし)大橋トリオ　ナチュラル　CDDVDTHECHARMPARKSlow探偵ロマンス　世界遺産　上白石萌音バードコール
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