藤井風　スウェット　ブルー Lサイズ　LASAステッカーおまけ

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人気ソロアーティスト···藤井風厚手のしっかりした裏起毛なのでこれからの季節にぴったりです！オーバーサイズで可愛く着られます！メルカリで購入試着のみです！目立つ傷汚れ無く綺麗な商品だと思います。自分にはサイズが大き過ぎ出品致します。LASAステッカー1枚おつけ致しますね！発送はメルカリコンパクトにて匿名配送発送時圧縮される為到着時多少シワになる為ご理解下さい。中古品にご理解頂ける方神経質な方はご遠慮下さい。size肩幅59cm 身幅64cm袖丈61cm 着丈73cm