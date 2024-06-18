【限定370部の内318】試みの岸　小川国夫著

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商品詳細
昭和49年2月20日河出書房新社発行限定370部の内318番小川国夫著「試みの岸」である。定価：25000円［特長］1．著者選定のバックスキンによる自己装丁2．著者実筆サイン入り3．本文活版印刷4．天金
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