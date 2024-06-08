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【匿名配送】BAND-MAIKO完全生産限定盤【BAND-MAID】
商品番号 P95101518241
商品名

【匿名配送】BAND-MAIKO完全生産限定盤【BAND-MAID】
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,850 円
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商品詳細

「BAND-MAIKO完全生産限定盤」BAND-MAIKOBAND-MAID#マラドナドナレコード中身の確認のためにパッケージを開封しましたが、CDケースは未開封です。画像のものがすべてです。ステッカーはCDケースの中に入っていると思われますが、未開封のため確認できておりません。ご理解ある方、ご検討よろしくお願いします。なお、専用対応はしておりません。ご了承ください。
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