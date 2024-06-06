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- 【処分】 コアデ 透明保護用 丸型 缶バッジカバー 54mm 143枚
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商品詳細
コアデ透明保護用丸型缶バッジカバー54mm対応未使用20枚入×2点(40枚)使用済20枚入×5点、3枚入(103枚)上記セット、バラ売り不可。使用済みの物は一度痛バで使用しました。破れ等ありませんが神経質な方は御遠慮下さい。
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