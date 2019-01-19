大航海時代外伝　Windows版

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コーエーのリコエイションゲーム『大航海時代外伝』のWindows版になります。対応OS：Windows98/Me/2000/XP日本語版詳しい動作環境に関しましては、添付の画像を御確認下さい。WindowsMe（仮想環境）にてインストール及び起動を確認しましたが、あくまで当方の環境下によるもので、参考程度にお考え下さい。※20年以上前のものになりますので、ケース等へ経年劣化や使用に伴う傷・汚れがある事を御理解いただける方のみ御購入願います。光栄