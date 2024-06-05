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商品詳細
「スーパーメトロイド」セット売りご相談ください！！#ゲーム#アクション#スーパーファミコン#Other※中古で箱に傷があるのでご了承いただける方だけご購入お願いいたします。箱、説明書、ソフト揃っています。動作確認をしていないためジャンク品での出品です。また、箱上部に傷などあります。完品をご希望の方はご遠慮ください。またトラブル防止のため返品は受け付けておりません。ご認識のうえご購入をお願いいたします。
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