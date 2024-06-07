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【液晶良好】ニンテンドー 3DS LL ブラック
商品番号 D66958666299
商品名

【液晶良好】ニンテンドー 3DS LL ブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※動作確認、初期化済み。人気のブラック！お探しの方いかがでしょうか^^#YUKIYUKI_Game←ほかにもゲーム関連を出品しておりますのでぜひご覧ください^^●商品内容●・3DSLL本体・バッテリー・タッチペン状態などは画像にてご確認ください！プチプチ巻いて発送となります。中古品であることが気にならない方にお勧めです！
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ニュースリリース : 2012年10月3日

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