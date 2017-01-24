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PS4 CUH-1200A
商品番号 T81879217749
商品名

PS4 CUH-1200A
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※必ずプロフィールをお読みください。付属品は画像に写っているものが全てです。中古品です。PS4CUH-1200A500GBグレイシャーホワイトSN.03-27452315-5662628包装用の袋が欠品動作確認済全体的に使用感があり、キズや汚れがあります。中古品にご理解のない方、神経質な方、完璧をお求めの方にはお勧め致しません。写真、商品説明、プロフィールから判断できる事にコメントを頂いても返信致しません。値下げ交渉は受けておりませんので、返信致しません。ご了承の上お買い求めください。c13000M2308-202
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