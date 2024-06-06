CECH-2000Aジャンク品動作未確認

SONYPlayStation3CECH-2000Aコントローラ1個、コントローラ用ケーブル1本は残っていました。電源ケーブルが見当たらない為、動作未確認です。状況を承知の上ご購入ください。箱もありません。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ素人保管の為、気になる方はご遠慮ください。#ソニー#SONY



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