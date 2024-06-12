EXO EXIST STARRIVER ラキドロ　トレカ　スホ

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商品詳細
数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます☻--------------------新品未使用EXOEXISTラキドロ トレカ海外製品のため細かい傷や汚れがある場合があります。ご了承の上、ご購入ください。折れないように補強して防水対策をして発送します。＋100円にて硬質ケース＋100円にてメルカリ便対応可能です。ベッキョン シウミン スホ セフン カイギョンス チェン レイ チャニョル--------------------×お値引きは対応しておりません×ラッピングはお受けしておりません。---------------ご不明点ございましたら、プロフィール確認いただいてからコメントにてお問合せください＊
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