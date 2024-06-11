PSP3000本体＋ソフト6本セット！

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商品詳細
〇PSP-3000本体 シルバー 動作確認済み〇充電器〇ACアダプター〇電源コード〇箱〇説明書〇超クライマックスヒーローズ（カード付き）〇ライダージェネレーション2〇遊戯王ファイブディーズタッグフォース4〇モンスターハンター 2ndG〇モンスターハンター3rd〇空の軌跡SC#ソニー#SONYプレイステーションポータブルSONYPlayStationPortablePSP-3000PWcolor:silverゲーム機本体種類:PlayStationPortable仮面ライダーウィザードガンバライドカード
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