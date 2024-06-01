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そばの花咲く頃　日帝時代民族文学対訳選　ONE KOREA翻訳委員会編訳
商品番号 J62575306557
商品名

そばの花咲く頃　日帝時代民族文学対訳選　ONE KOREA翻訳委員会編訳
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,844 円
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商品詳細

蕎麦の花咲く頃／李考石(イ・ヒョソク)『메밀꽃필무렵』/이효석訳：ONEKOREA翻訳委員会編訳/新幹社南果歩さん映画出演で話題の「そばの花咲く頃」が収録されている短編小説集です。韓国語での文と、日本語訳での文が両方載っています。表面にシミなどはありますが、折り跡などもなく中身はかなり綺麗な方だと思います。#そばの花咲く頃#蕎麦の花咲く頃#李考石#イヒョソク#映画原作
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