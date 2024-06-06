カミツレのきらめき サポート (SR スーパーレア)

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商品詳細
ポケモンカードカミツレのきらめきSRになります。開封後、すぐにスリーブ保管しています。カードの状態は、画像を見て判断お願い致します。スリーブに入れ、折れ濡れ防止し発送致します。値段交渉は御遠慮ください。また、すり替え防止のため、返品は致しかねます。よろしくお願い致します。
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