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カミツレのきらめき サポート (SR スーパーレア)
商品番号 W14743322968
商品名

カミツレのきらめき サポート (SR スーパーレア)
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードカミツレのきらめきSRになります。開封後、すぐにスリーブ保管しています。カードの状態は、画像を見て判断お願い致します。スリーブに入れ、折れ濡れ防止し発送致します。値段交渉は御遠慮ください。また、すり替え防止のため、返品は致しかねます。よろしくお願い致します。
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