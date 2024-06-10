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商品詳細
レンタル落ちです。「タカダワタル的ゼロ('08アルタミラミュージック)」高田渡/泉谷しげる/白石晃士#高田渡#泉谷しげる#白石晃士#DVD#日本映画“伝説のフォーク・シンガー”高田渡のドキュメンタリー作品『タカダワタル的』の原点となった映像の数々。焼き鳥屋で語る高田の姿や、高田をリスペクトし続けていた泉谷しげるとの本格共演の模様など、貴重なシーンを収録している。
http://narcologia.ru/goods/rebellion636278.html
http://narcologia.ru/goods/procurement653933.html
http://narcologia.ru/goods/recommended43790.html
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