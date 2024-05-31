straykids スキズ 会場限定トレカ 名古屋両日 フィリックス FELIX

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商品詳細
StrayKidsスキズ5-STARDomeTour2023会場限定トレカ名古屋ナゴヤドームバンテリンドームフィリックス1日目、2日目のセットです会場にて手渡しで受け取り後、チャック付ケースに入れて保管しておりました。気にされる方は購入をお控えください。厚紙補強＋水濡れ防止にて梱包します。即購入可能・お値下げ不可#straykids#スキズ#ヒョンジン#ピリ#ピリちゃん#FELIX#ハン#チャンビン#バンチャン#スンミン#アイエン
http://narcologia.ru/goods/recuperation896521.html
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