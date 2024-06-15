

チェン・クン フォトエッセイ 陳坤 突然就走到了西蔵 中文书 中国語



2023年最新】陳坤の人気アイテム - メルカリ



陳坤（チェン・クン） 『突然就走到了西蔵 珍蔵版』写真集など+DVD 1枚 ...



陳坤（チェン・クン） 『突然就走到了西蔵 珍蔵版』写真集など+DVD 1枚 ...



陳坤（チェン・クン）の最新CD/DVD（クイックチャイナ）



2023年最新】陳坤の人気アイテム - メルカリ



中国語の書籍| JChere日本代购



中国語の書籍| JChere日本代购



2023年最新】陳坤の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】陳坤の人気アイテム - メルカリ



中国語の書籍| JChere日本代购



中国語の書籍| JChere日本代购



中国語の書籍| JChere日本代购



俳優』チェン・クン - ミーハーdeCINEMA



中国語の書籍| JChere日本代购

中国の俳優・チェン・クン（陳坤）のフォト＆エッセイ集です。陳坤主催のプロジェクト・行走的力量とともに、息子さんのこと・出演作のこと等いろいろ書かれています。香港へ旅行の際、購入したものです。初版本。書籍のカバーは折りたたまれたポスターになっています。(画像9ご参照)中国語簡体字の書籍になります。日本語表記はありませんのでご注意ください。書き込みやページの折り込みはありませんが、オビの一部に破れ・カバー端にスレ等あります。経年変化によるヤケ等の劣化がありますので、些細な点も気になさる方は購入ご遠慮ください。著者：陳坤発行：2012年1月発行元：華東師範大学出版社(上海)即購入OK。当方出品の中華エンタメ商品 → #cream中華当方出品の陳坤関連商品 → #cream陳坤#行走的力量POWERTOGO中国語書籍中国語教材鳳凰の飛翔天盛長歌