【サイン入り】知花敏彦 ハイ・バイブレーション

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知花敏彦ハイ・バイブレーションの直筆サイン入り1冊です。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※簡易梱包にて発送いたします。・商品の梱包につきましては家庭にあるものを再利用させていただきます。■商品説明写真参照：汚れ・折れ・書き込み等あります。写真５：知花敏彦さんの直筆「光・サイン」があります。写真６：本が二つに切れてしまっています。上記、ご了承いただける方のみご購入ください。