滋賀県立大学　人間看護学部　看護　教科書　まとめ売り

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滋賀県立大学を2023年に卒業しました。使った本、使わなかった本も含めてまとめ売りします。同じ大学に入学する方、これらの本は買うことになると思うので勉強に役立てて下さい。重要部分に書き込んでいたり、折れがある箇所もあります。1冊3000円以上するものがほとんどです。全て定価で買うとすごい値段になってしまうので中古ですがオススメです！送料が3000円くらいかかるので送料込みでこの値段になっています。