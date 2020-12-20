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滋賀県立大学　人間看護学部　看護　教科書　まとめ売り
商品番号 L85778913942
商品名

滋賀県立大学　人間看護学部　看護　教科書　まとめ売り
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 8,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滋賀県立大学を2023年に卒業しました。使った本、使わなかった本も含めてまとめ売りします。同じ大学に入学する方、これらの本は買うことになると思うので勉強に役立てて下さい。重要部分に書き込んでいたり、折れがある箇所もあります。1冊3000円以上するものがほとんどです。全て定価で買うとすごい値段になってしまうので中古ですがオススメです！送料が3000円くらいかかるので送料込みでこの値段になっています。
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