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X JAPAN/バラード・コレクション～X JAPAN バラード・コレクション…
商品番号 X49192035681
商品名

X JAPAN/バラード・コレクション～X JAPAN バラード・コレクション…
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

「XJAPAN/バラード・コレクション～XJAPANバラード・コレクション・ベスト」定価:￥2913美品です！XJAPANBALLADCOLLECTIONバラードコレクション入手困難な初回限定のスリーブケース仕様で、帯付きのアルバムCD大きなキズやスレは無いです。状態はかなりいいですが神経質な方は購入をお控えください。〜収録曲〜ForeverLoveLongingEndlessRainCrucifyMyLoveAliveSayAnythingUnfinishedTearsForeverLove（LastMix）TheLastSong（MemorialTrack）YOSHIKIヨシキTOSHIトシHIDEヒデPATAパタTAIJIダイジHEATHヒースXJAPANエックスジャパン初回盤ベスト盤#CD・DVD
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