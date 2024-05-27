【USBケーブル付き】PS4コントローラー 純正 紫2J新型 パープル【超美品】



ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) エレクトリック・パープル



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【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル(CFI-ZCT1J04)



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【純正】PS4専用ワイヤレスコントローラー [DUALSHOCK4] エレクトリック・パープル（CUH-ZCT2J29）【PS4】



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ご覧いただきありがとうございます✰即購入大歓迎ですので、早い者勝ちです♪✰動作確認 分解後パーツを全てクリーニングしたあと 整備してあります、PS4とPCにて 全ての動作を確認済みです。✰商品説明 CUH-ZCT2J【新型】の とても希少な数量限定モデル エレクトリックパープルになります。✰状態 全体的に目立った傷や汚れなどなく かなり美品だと思います。✰発送方法 安心の匿名配送(メルカリ便) らくらくメルカリ便,ゆうゆうメルカリ便 どちらでも発送可能です。✰その他 状態は写真と説明をご確認のうえ ご納得された方のみご購入をお願い致します。 ※神経質な方はご購入をお控えください。 新品のUSBケーブル(充電,通信,ペアリング可能)も ございますので、必要でしたらご購入前に コメントいただければ+150円でお付けできます。 他の色のコントローラーも出品していますので よろしければこちらからご覧になってください。 ↓↓↓↓↓↓↓ #Cazari✰PS4コントローラーSONYソニーPlayStation4プレイステーション4プレステ4デュアルショック4ElectricPurple