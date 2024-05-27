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【USBケーブル付き】PS4コントローラー 純正 紫2J新型 パープル【超美品】
商品番号 E30840794193
商品名

【USBケーブル付き】PS4コントローラー 純正 紫2J新型 パープル【超美品】
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✰即購入大歓迎ですので、早い者勝ちです♪✰動作確認　分解後パーツを全てクリーニングしたあと　整備してあります、PS4とPCにて　全ての動作を確認済みです。✰商品説明　CUH-ZCT2J【新型】の　とても希少な数量限定モデル　エレクトリックパープルになります。✰状態　全体的に目立った傷や汚れなどなく　かなり美品だと思います。✰発送方法　安心の匿名配送(メルカリ便)　らくらくメルカリ便,ゆうゆうメルカリ便　どちらでも発送可能です。✰その他　状態は写真と説明をご確認のうえ　ご納得された方のみご購入をお願い致します。　※神経質な方はご購入をお控えください。　新品のUSBケーブル(充電,通信,ペアリング可能)も　ございますので、必要でしたらご購入前に　コメントいただければ+150円でお付けできます。　他の色のコントローラーも出品していますので　よろしければこちらからご覧になってください。　↓↓↓↓↓↓↓　#Cazari✰PS4コントローラーSONYソニーPlayStation4プレイステーション4プレステ4デュアルショック4ElectricPurple
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