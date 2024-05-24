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ギリギリお値下げ、ゲームキューブセットです。
商品番号 X13130489301
商品名

ギリギリお値下げ、ゲームキューブセットです。
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長らく保管をしておりました。見た感じの状態は良いかとは思います。動作確認はしておりません。ご了承をお願い致します。足りない部品などもあるかとは、思います。ジャンク品として頂きたいと思います。お安くさせて頂きます。
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