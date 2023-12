浜田省吾　ツアーパンフレット　2冊

浜田省吾さんの①OntheRoad'88ツアーパンフレット②渚園 APlaceintheSunパンフレット③渚園 当時のメモリアルカード 2枚状態はいたって良好ですが②裏面、擦り傷?黒であまり目立ちませんが、よく見るとあります。新品ではないですし経年劣化などによるものもよく見たらあるかと思いますが、細かいところが気になる方はご遠慮ください。大ファンです。しかし引越しに伴って、「もの」は手放すことにしました。大切にしてくださる浜田さんファンの方のところに届きますように。人気ソロアーティスト···浜田省吾#浜田省吾#渚園#ツアーパンフレット#メモリアルチケット



