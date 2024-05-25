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伊藤博文傳　伊藤博文伝　上　中　下　3巻セット
商品番号 A86490784218
商品名

伊藤博文傳　伊藤博文伝　上　中　下　3巻セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊藤博文傳　伊藤博文伝　上　中　下　3巻セット昭和19年発行のものです。家の本棚で保管しており、年代物の割に状態はいいと思いますが相応の経年劣化をしております。写真ではぼかしておりますが、最後の方のページに購入者のサインが書いてあります。レトロアンティーク古書伊藤博文本文学伝記本屋古本
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