伊藤博文傳　伊藤博文伝　上　中　下　3巻セット

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伊藤博文傳 伊藤博文伝 上 中 下 3巻セット昭和19年発行のものです。家の本棚で保管しており、年代物の割に状態はいいと思いますが相応の経年劣化をしております。写真ではぼかしておりますが、最後の方のページに購入者のサインが書いてあります。レトロアンティーク古書伊藤博文本文学伝記本屋古本